Demócratas acusan a Trump y Rubio de buscar una guerra con Venezuela tras romper contactos diplomáticos

El Partido Demócrata acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar una “guerra” y promover un cambio de gobierno en Venezuela, luego de que la Casa Blanca decidiera interrumpir los contactos diplomáticos con el país suramericano.

Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente la inicie ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución”, señaló el Comité Demócrata de Exteriores de la Cámara de Representantes en su cuenta en la red X, recoge El Universal.

El mensaje fue acompañado por una publicación del diario The New York Times, que reveló que Trump habría ordenado poner fin a las comunicaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora, dichas conversaciones estaban siendo gestionadas por el enviado especial Richard Grenell, en ausencia de relaciones diplomáticas formales. La decisión, según el medio, podría abrir la puerta a una escalada militar.

La tensión entre Washington y Caracas se ha incrementado desde finales de agosto, cuando Estados Unidos desplegó una operación militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El gobierno venezolano calificó la medida como una amenaza directa y un posible preludio de un ataque.

Durante las últimas semanas, fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas “narcolanchas” en el Caribe, provocando la muerte de una veintena de personas. Trump defendió la operación alegando que el país “se encuentra en un conflicto armado contra los carteles”.