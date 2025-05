Delegación rusa viajó a Estambul para nueva ronda de conversaciones con Kiev

El equipo negociador ruso partió hacia la ciudad turca de Estambul y estará listo el 2 de junio para la segunda ronda de negociaciones con los representantes de Ucrania, informó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. También se espera que durante la reunión se debatan los borradores de memorandos ruso y ucraniano, agregó.

No obstante, destacó, que los detalles del borrador de memorando ruso sobre el arreglo ucraniano no se harán públicos. Informó, que el presidente ruso, Vladímir Putin, apoya fundamentalmente la posibilidad de una reunión personal con Volodímir Zelenski y Donald Trump. No obstante, dichos contactos requieren una preparación minuciosa, precisó el vocero del Kremlin.

Recordó, que el presidente ruso transmite constantemente la posición de Moscú sobre la no expansión de la Otan hacia el este. En este contexto, profundizó Peskov, Rusia se muestra satisfecha de que Washington comprenda las preocupaciones rusas sobre esa expansión, especialmente teniendo en cuenta su papel mediador.

Con anterioridad, Vladímir Putin se había adelantado al proponer a Ucrania reanudar las negociaciones directas sin condiciones previas en Estambul a mediados de mayo. Tal y como declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el objetivo de las conversaciones propuestas es eliminar las causas fundamentales del conflicto y garantizar los intereses de Rusia.

La primera ronda se celebró el 16 de mayo y concluyó, entre otras cosas, con un acuerdo sobre un gran intercambio de prisioneros bajo la fórmula '1.000 por 1.000', así como declarada por ambas partes intención de elaborar memorandos que incluyan condiciones para posible alto el fuego.

El 28 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció la nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El 29 de mayo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que en esta etapa Rusia estará representada por los mismos delegados que participaron en las conversaciones del 16 de mayo.