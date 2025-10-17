Delcy Rodríguez dice que la supuesta transición sin Maduro es un fake: "Toda una guerra psicológica"

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría ofecido a Estados Unidos la posibilidad de liderar un gobierno de transición en Venezuela sin la presencia de Nicolás Maduro, según un reporte del Miami Herald basado en fuentes cercanas a las negociaciones.

La noticia fue viral y ayer mismo recorría el mundo en titulares se hicieron eco del trabajo publicado por el medio estadounidense.

Rodríguez reaccionó. Utilizó su canal de Telegram para catalogar la información como "FAKE!! (falsa)", y acusó a los medios de comunicación de "guerra sicológica" contra el pueblo venezolano. Y también publicó un post en Instagram.

"Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al Presidente Maduro consolidando el camino de Chávez! No han podido ni podrán!"

Además, destacó que la "revolución bolivariana" se mantiene unida en defensa de Venezuela.

La noticia surge un día después de que Trump autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en el marco de una estrategia para combatir el narcotráfico. Trump justificó los ataques a embarcaciones bajo el argumento de que se estaban introduciendo drogas en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se le preguntó si había autorizado a la CIA para eliminar a Maduro, el ex presidente respondió que sería "ridículo" comentar al respecto.

Según el Miami Herald, Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y un grupo de funcionarios venezolanos, presentó dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración del expresidente estadounidense Donald Trump, mediadas por Catar, de acuerdo al diario.

La primera propuesta, entregada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, incluía la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia en el país con garantías de seguridad. En este escenario, Delcy Rodríguez asumiría la Presidencia. Esta propuesta se asemeja a la revelada la semana pasada por The New York Times, donde se indicaba que Maduro ofrecía a Washington la apertura de los proyectos de petróleo y oro a empresas estadounidenses y la reorientación de su exportación de petróleo de China a Estados Unidos.

La segunda oferta, reportada por el Miami Herald y presentada en septiembre, contemplaba que Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres liderarían un gobierno de transición, mientras que Maduro buscaría exiliarse en Turquía o Catar.

Las propuestas fueron formuladas a través de intermediarios de Catar, donde Delcy Rodríguez mantiene una "relación significativa" con miembros de la familia real y posee parte de sus activos, según el Herald.

Las negociaciones buscaron convencer a diferentes sectores del gobierno estadounidense sobre la viabilidad de un "Madurismo sin Maduro", lo que podría facilitar una transición pacífica en Venezuela y conservar la estabilidad política sin destruir el actual aparato gubernamental.