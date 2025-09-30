El diario plural del Zulia


Daniel Palacios exige a Italia revisar ciudadanía de Gustavo Petro tras revocación de visa

Palacios argumenta que la ciudadanía italiana fue obtenida en un contexto humanitario pasado. Actualmente, señala que Petro goza de protección estatal plena como presidente de Colombia. La carta fue dirigida a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para su revisión
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

Después de que Estados Unidos revocara la visa presidencial a Gustavo Petro por un llamado a que soldados estadounidenses desobedecieran órdenes del entonces presidente Donald Trump, el precandidato Daniel Palacios envió una carta a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, solicitando una “investigación exhaustiva” sobre la nacionalidad italiana del mandatario colombiano.

Palacios sostuvo que la ciudadanía italiana de Petro se obtuvo en un contexto histórico de protección humanitaria, cuando era exmiembro del grupo guerrillero M-19 y enfrentaba amenazas en Colombia.

“Hoy, como presidente de la República, Petro es el funcionario más protegido del país, con acceso a recursos estatales de seguridad ilimitados. Esta transformación elimina la premisa humanitaria, convirtiendo su ciudadanía en un privilegio que ya no se justifica”, señaló Palacios en la misiva.

La carta busca determinar si las condiciones que permitieron la obtención de la nacionalidad italiana siguen siendo válidas y si, en consecuencia, podría considerarse la revocación de dicha ciudadanía.

 

