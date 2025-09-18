Daniel Noboa propone Asamblea Constituyente en referéndum

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció su intención de incluir una Asamblea Constituyente en el referéndum programado para finales de año, con el objetivo de redactar una nueva Constitución.

Esta propuesta surge tras el rechazo por parte de la Corte Constitucional a varias reformas propuestas por el mandatario, quien argumentó que éstas buscaban devolver "el poder al pueblo" y sacar al país del "secuestro institucional". Las modificaciones fueron consideradas por el tribunal como contrarias al marco normativo de la actual carta magna, instaurada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En un mensaje divulgado a través de redes sociales, Noboa aseguró que la creación de una nueva constitución es fundamental para superar la crisis política que enfrenta el país. Este anuncio llega en un contexto de tensión con la Corte Constitucional, que recientemente suspendió de manera preliminar varios artículos de leyes promovidas por el presidente, las cuales han sido objeto de numerosas demandas de inconstitucionalidad por presuntamente vulnerar derechos fundamentales.

El mandatario criticó las decisiones del alta corte, acusándola de actuar motivada por "puro activismo político", en un intento de cuestionar la legitimidad de su propuesta. De acuerdo con fuentes, esta confrontación entre el gobierno y el tribunal podría afectar la percepción pública de las reformas constitucionales.