Curazao pide calma a sus ciudadanos ante presencia de buques estadounidenses en sus costas

El Gobierno de Curazao llamó este martes a la calma a sus ciudadanos ante el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, aunque recomendó evitar viajar a Venezuela hasta nuevo aviso.

El primer ministro de la isla, Gilmar Pik Pisas, explicó que la presencia de buques estadounidenses en la región responde a una estrategia de combate contra el narcotráfico.

La presencia militar en el Caribe es una medida preventiva y estratégica contra el narcotráfico. El Gobierno solicita a la comunidad de Curazao que mantenga la calma y evite viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, expresó en una publicación de Facebook.

El pasado 21 de agosto, el Ejecutivo curazoleño manifestó su apoyo al despliegue estadounidense, subrayando que se trata de una acción enmarcada en la cooperación entre ambos países. Además, recordó que los buques de Estados Unidos pueden abastecerse en los puertos de la isla como parte de los acuerdos vigentes.

Pisas detalló que el 20 de agosto fue informado sobre la situación de seguridad regional durante una reunión con altos mandos de la Armada neerlandesa en el Caribe y del Servicio Nacional de Seguridad de Curazao. El Gobierno reiteró que, aunque la política exterior y de defensa es competencia de los Países Bajos, existe un trabajo conjunto entre Estados Unidos, Países Bajos y Curazao para enfrentar el tráfico de drogas en la zona.