Cuba sufre nuevo apagón nacional, el quinto registrado en los últimos dos años

Un nuevo apagón general sacude Cuba este miércoles, siendo el quinto a nivel nacional en menos de dos años, así lo informó Iván Hernández, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba a Infobae.

“A las 9:14 de la mañana de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional. Según la Unión Eléctrica, fue tras una salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas”, sostuvo el dirigente opositor a este medio.

Luego detalló que se trata de “la termoeléctrica más grande de la isla. En consecuencia, todo el país está sin electricidad”.

“Se puede imaginar el calor, los alimentos echándose a perder, niños pequeños, ancianos y personas encamadas pasando por esto... El malestar es inmenso, la gente no tiene para comer y ahora mucho menos cómo cocinar porque la mayoría de las familias cubanas elaboran los alimentos a través de equipos eléctricos", describió ante la consulta de Infobae.

Hernández recordó que el pasado fin de semana se había reportado un apagón en provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, debido a una avería en la línea Nuevitas-Tunas. “La información oficial indicó que se trataba de un disparo en la citada línea que desconectó del sistema electroenergético nacional a la región oriental de la isla”, indicó.

Además, remarcó que los vecinos del reparto Las Canteras, en el municipio de Perico, Matanzas, "llevan 23 días sin servicio eléctrico porque el transformador que sirve a esa barriada se quemó y la empresa eléctrica no tiene equipos para sustituirlo".

“A esto se le suma que en muchas localidades del país tampoco hay agua potable porque las turbinas de los pozos no tienen electricidad para bombear el agua que va al sector poblacional", completó.

Las interrupciones en el suministro eléctrico alimentan el malestar social en Cuba, que se expresa en distintas manifestaciones en todo el país.

Los continuos apagones afectan a una economía que, según datos oficiales, descendió un 1,1% en 2024 y acumula una contracción del 11% en los últimos cinco años, mientras que la CEPAL anticipó un Producto Interno Bruto negativo para el año en curso.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética que enfrenta la isla a una infrafinanciación persistente del sector, controlado en su totalidad por el Estado cubano desde 1959.