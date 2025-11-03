Cuatro venezolanos tripulaban el narcosubmarino interceptado por Portugal en el Pacífico

Tras conocerse la intercepción de un submarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Pacífico, la Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, organismos que realizaron el operativo en cooperación con Reino Unido y Estados Unidos, detallaron que los tripulantes eran cuatro ciudadanos venezolanos.

Todos fueron detenidos y trasladados a las islas Azores. De momento, no se tienen mayores detalles sobre las identidades de los connacionales.

El destino final de dicho cargamento eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

En la operación, bautizada como El Dorado, también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de Estados Unidos la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias fueron posible gracias a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por ocho Estados miembros de la UE -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal- para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.