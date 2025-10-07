Cuatro muertos deja el derrumbe de edificio en construcción en Madrid

Bomberos madrileños hallaron otros dos cuerpos entre los escombros del edificio en construcción en el centro de la capital española que sufrió un derrumbe parcial el martes, informó el Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Horas antes, el organismo comunicó sobre dos muertos. El martes, la Сadena SER reportó, citando a la Delegación del Gobierno, al menos 10 heridos a causa de este desplome.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescatan sin vida a las otras dos personas desaparecidas tras el derrumbe", señala el mensaje publicado en la red social X.

El edificio en cuestión está ubicado en la calle de las Hileras, a unos metros de la plaza de Ópera.

La Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid se encarga de la investigación de lo sucedido y de la instrucción del atestado, mientras la Policia Científica y la Policía Nacional se harán cargo de la identificación de los cadáveres, según el Gabinete de Información de Emergencias.

Lee más: