El diario plural del Zulia


Cuatro muertos deja el derrumbe de edificio en construcción en Madrid

Reportan al menos 10 heridos por el desplome. La Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid se encarga de la investigación de lo sucedido y de la instrucción del atestado, mientras la Policia Científica y la Policía Nacional se harán cargo de la identificación de los cadáveres, según el Gabinete de Información de Emergencias
MundoVF Home
Sputnik
@VersionFinal Cortesía

Bomberos madrileños hallaron otros dos cuerpos entre los escombros del edificio en construcción en el centro de la capital española que sufrió un derrumbe parcial el martes, informó el Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Horas antes, el organismo comunicó sobre dos muertos. El martes, la Сadena SER reportó, citando a la Delegación del Gobierno, al menos 10 heridos a causa de este desplome.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescatan sin vida a las otras dos personas desaparecidas tras el derrumbe", señala el mensaje publicado en la red social X.

El edificio en cuestión está ubicado en la calle de las Hileras, a unos metros de la plaza de Ópera.

La Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid se encarga de la investigación de lo sucedido y de la instrucción del atestado, mientras la Policia Científica y la Policía Nacional se harán cargo de la identificación de los cadáveres, según el Gabinete de Información de Emergencias.

Lee más:

Desplome de edificio en construcción en Madrid provoca desaparecidos y tres heridos

Siga leyendo
Lea también

Demócratas acusan a Trump y Rubio de buscar una guerra con Venezuela tras romper…

Venezuela aconseja a EE. UU. investigar presunto plan contra su embajada en Caracas

Plan Cayapa de la Salud refuerza atención médica en Rosario de Perijá

Película venezolana “Venite Pa' Maracaibo” lleva el sabor maracucho a Prime Video

Comentarios
Cargando...