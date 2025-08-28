Crucero lanzamisiles USS Lake Erie cruza el Canal de Panamá rumbo al Caribe este #28Ago

El crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70) atravesará este jueves el Canal de Panamá con destino al mar Caribe, donde se integrará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico internacional, enfocado especialmente en el Cartel de los Soles y los envíos de cocaína desde Venezuela.

El buque, de la clase Ticonderoga, fue incorporado recientemente a la misión ordenada por el presidente Donald Trump. Según información de monitores de tráfico marítimo como MarineTraffic, el Lake Erie aún se encuentra en el océano Pacífico, aunque muy próximo al Canal de Panamá, recoge la Patilla.

Equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 VLS, puede disparar misiles Tomahawk para atacar objetivos terrestres o antiaéreos, mientras que sus proyectiles SM-2MR/ER le permiten defenderse de aviones o misiles antibuque. Sus sistemas de sonar avanzados también facilitan las operaciones antisubmarinas, esenciales para detectar y confiscar semisumergibles cargados de droga.

El USS Lake Erie se sumará al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (ARG), compuesto por tres buques que trasladan entre 4.000 y 5.000 marines, y contará con la cobertura del submarino nuclear USS Newport News (SSN-750), capaz de lanzar misiles BGM-109 Tomahawk.

Además, la operación incluye al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke: USS Gravely (DDG-107), USS Sampson (DDG-102) y USS Jason Dunham (DDG-109), ya presentes en el Caribe, equipados con el sistema de combate Aegis y el radar multifunción AN/SPY-1D, que permite un control avanzado del espacio aéreo y marítimo en la zona de operación.