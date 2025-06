Crisis migratoria en LA escala con la amenaza de Trump de detener al gobernador de California

"El presidente de EE. UU. acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba no ver nunca en EE. UU. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", dijo el gobernante californiano