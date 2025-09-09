Costa Rica acusa a Venezuela de tener un “narcogobierno” y advierte sobre nexos políticos y gremiales

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó este martes que en Venezuela existe un “narcogobierno” y lanzó una advertencia a “grupos políticos” y “entidades gremiales” costarricenses que, según dijo, estarían “vinculados” con el país suramericano.

El contexto geopolítico internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país”, declaró Zamora en un video difundido a la prensa y publicado en las redes sociales del Ministerio de Seguridad.

Recoge Que Pasa Media Network que el ministro instó a las organizaciones nacionales que puedan tener relación con Venezuela a tomar precauciones: “Que se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico y que, a través de esos vínculos, son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico”.

Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas limitadas con Venezuela desde el Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), cuando se desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro resultó reelegido. Desde entonces, no hay embajador ni personal diplomático de alto rango en Caracas.

Las declaraciones de Zamora coinciden con el incremento de la tensión en la región, tras el despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos en el Caribe. Además, Washington ordenó la semana pasada el envío de diez naves de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Maduro ha denunciado que se trata de un intento de Estados Unidos por propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela. Por su parte, Washington acusa al presidente venezolano de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE. UU. como una organización terrorista ligada al narcotráfico. Esta acusación ha motivado la movilización militar en la región y el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del mandatario.

En Costa Rica, la preocupación por el narcotráfico y la inseguridad ha aumentado. Según las últimas encuestas, estos problemas superan en importancia a temas como la pobreza, el desempleo y el costo de la vida. En los últimos años, las autoridades han desarticulado varias bandas vinculadas a carteles suramericanos y mexicanos. Actualmente, cuatro presuntos narcotraficantes costarricenses se encuentran detenidos y requeridos en extradición por Estados Unidos, entre ellos el exministro de Seguridad, exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa.