Corte Constitucional de Colombia admite demanda contra zona binacional con Venezuela

La Corte Constitucional de Colombia admitió este jueves una demanda presentada contra el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica binacional en la frontera. Los demandantes sostienen que este acuerdo tiene carácter de tratado internacional y, por lo tanto, debía contar con la aprobación del Congreso.

El memorando, suscrito en julio, establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, con una vigencia inicial de cinco años. La iniciativa busca fortalecer la integración productiva, promover el comercio bilateral y desarrollar proyectos conjuntos en áreas clave como salud, educación, cultura, turismo, transporte y energía, incluyendo gas, petróleo y electricidad.

A pesar de que el acuerdo señala que no limita la soberanía de ninguno de los países ni compromete recursos presupuestarios, sectores opositores colombianos han expresado su preocupación sobre la legalidad y el alcance del convenio.

El presidente Gustavo Petro ha defendido la creación de la zona binacional, argumentando que permitirá generar condiciones sociales y económicas que beneficien a comunidades de ambos lados de la frontera, “para que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”.

Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional deberá determinar si el memorando requiere autorización del Congreso o si puede ejecutarse como un acuerdo internacional firmado por el Ejecutivo, un fallo que tendrá implicaciones tanto legales como políticas para la relación bilateral entre Colombia y Venezuela.