Corea del Norte exhibe misiles y aumenta tensión tras incidente en frontera surcoreana

La agencia estatal Kcna informó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, presenció el lanzamiento de dos nuevos misiles de defensa aérea. Según el comunicado, la prueba demostró “capacidades superiores” para derribar distintos tipos de objetivos, aunque no se revelaron detalles técnicos ni la ubicación del ensayo. Pyongyang vinculó el test al aumento de tensiones en la frontera intercoreana, tras un reciente incidente con disparos de advertencia de Corea del Sur.

Escalada en la frontera

El ejército surcoreano denunció esta semana que soldados norcoreanos cruzaron brevemente la zona desmilitarizada, lo que obligó a responder con fuego de advertencia. Pyongyang calificó el hecho como una “provocación deliberada” y advirtió que situaciones similares podrían desencadenar un escenario “fuera de control”.

Descubren base clandestina de misiles intercontinentales

Un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis) reveló la existencia de una base secreta en Sinpung-dong, a 27 kilómetros de la frontera con China. Allí se alojarían entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, que forman parte de una red de instalaciones no declaradas por Corea del Norte.

Los analistas advirtieron que estas bases fortalecen la disuasión nuclear del régimen y aumentan la amenaza sobre Asia y Estados Unidos. El hallazgo subraya la falta de transparencia de Pyongyang y la dificultad de incluir estas instalaciones en eventuales negociaciones de desnuclearización.