Contexto: Francia también refuerza su lucha contra el narcotráfico en el Caribe

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, anunció recientemente la asignación de nuevos recursos para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en el Caribe, específicamente en el archipiélago de Guadalupe.

Si bien no se tiene constancia de algún comunicado oficial que vincule esta operación con el masivo despliegue militar del Comando Sur ordenado por el gobierno de Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico, el mensaje de Retailleau se hace público en pleno contexto de tensiones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, señalado de ser el líder del Cártel de los Soles, y que puede ser asumido indirectamente como un espaldarazo a la estrategia de Washington.

Tan solo hace unas horas la primera Ministra de Trinidad y Tobago Persad-Bissessar anunciaba su apoyo irrestricto a EEUU en caso de que este lo solicitara y dijo que su país estaba militar preparado para plegarse a las acciones militares si el Gobierno de Nicolás Maduro intentaba alguna acción de fuerza en contra de Guyana por la disputa del territorio Esequibo.

Bruno Retailleau, por su parte, aseguró que Francia acelera la asignación de 13 investigadores adicionales a la Oficina Antinarcóticos (Ofast), la instalación de un laboratorio de análisis balístico y la creación de dos escuadrones móviles de gendarmería. Además, se destinarán dos brigadas náuticas, nuevos radares para la vigilancia de los canales y un dron para el control de los más de 700 kilómetros de costa del territorio insular de Guadalupe.

Guadalupe, un departamento de ultramar francés en el Caribe oriental, se sitúa al norte de Dominica y al sureste de Puerto Rico. Este archipiélago, que comprende las islas principales de Basse-Terre y Grande-Terre, así como varios islotes, es una de las principales puertas de entrada de Europa a la región caribeña.

El ministro de Ultramar, Manuel Valls, afirmó que “estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: descubrirán que enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Con Bruno Retailleau, con todo el Gobierno y en coordinación con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes. No permitiremos que la violencia desfigure el rostro de Guadalupe”.