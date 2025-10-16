Consultora Iberoamericana es nominada por cuarto año consecutivo a los “Oscars” de la consultoría política

The Washington Academy of Political Arts & Sciences® se enorgullece en anunciar que el Centro Iberoamericano de Comunicación Política (Cicomp), y su presidente, el consultor Aldo De Santis, han sido nominados en las categorías Pieza Musical del Año, Campaña de Bien Público/Concientización del Año y, Excelencia en Creatividad - Audio/Musical, de los Napolitan Victory Awards 2025.

Cicomps es un centro de formación y consultoría especializado en las áreas de estrategia y comunicación política para partidos, líderes y gobiernos, con más de 15 años de experiencia ejerciendo labores en España, México, Bolivia, Perú y Venezuela.

Las piezas nominadas fueron desarrolladas para procesos electorales en Venezuela durante el año 2024 y en Bolivia a comienzos del año 2025, utilizando la metodología “Createg-IA”, enfocada en la generación deimpacto a través de campañas de rápida producción y alta calidad. La integración de la creatividad, el trabajo cercano con los actores políticos y una apropiada estrategia, unida al uso de la inteligencia artificial, potenció significativamente el alcance de estas iniciativas.

Para nosotros, recibir estas tres nominaciones en distintos rubros, es un reconocimiento al poder de la creatividad y la tecnología aplicadas a la buena política. Es un gran honor que nos impulsa a seguir apostandopor la comunicación potenciada con inteligencia artificial, con compromiso y con propósito. Estos reconocimientos no solo celebran el trabajo realizado, sino que confirman que se pueden hacer grandes cosas cuando el objetivo es claro.”, así lo expresó Aldo De Santis, presidente de CICOMP

Los Napolitan Victory Awards se han consolidado como uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito de la comunicación política, siendo llamados los “Oscar” de la consultoría. Obtener una nominación o galardón en este certamen representa un respaldo significativo a la calidad, el impacto y la relevancia del trabajo realizado.

A lo largo de los años, los Napolitans han captado la atención global dado los reconocimientos a campañas emblemáticas como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Luis Abinader, Ivan Duque, LopezObradror, entre muchos otros. En el ámbito del asesoramiento político, nombres como Ralph Murphine, José Luis Sanchis y Dick Morris han sido reconocidos por su legado y aportes pioneros al sector.

Acerca de los Napolitan Victory Awards

Reconocidos por docenas de medios internacionales como los Óscar de la Política, los Napolitans son conocidos como los premios más prestigiosos en el mundo de la consultoría política. Los Napolitan VictoryAwards celebran la excelencia, la creatividad y los logros sobresalientes en la comunicación política. Organizados por The Washington Academy Of Political Arts & Sciences® (WAPAS), los premios reúnen a líderes, consultores y profesionales del panorama político global para reconocer y honrar lo mejor de la industria.