Consejo de la Paz noruego no organizará procesión por el Nobel a María Corina

El Consejo de la Paz noruego, organización que agrupa a 17 entidades pacifistas y a unos 15.000 activistas, anunció que no llevará a cabo la tradicional procesión con antorchas en Oslo durante la entrega del Nobel de la Paz 2025, en señal de desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado como galardonada.

Según explicó la presidenta del Consejo, Eline H. Lorentzen, la decisión responde a que los métodos y enfoques de Machado “no coinciden con los principios de nuestra organización ni con los de nuestras entidades miembros, que promueven el diálogo y la no violencia como herramientas para la paz”.

La procesión de antorchas, que recorre el centro de Oslo hasta el hotel del ganador, es uno de los momentos más emblemáticos del programa de la ceremonia, aunque no depende directamente del Instituto Nobel noruego. Tradicionalmente, esta actividad ha sido organizada por el Consejo de la Paz desde 1954, salvo excepciones como en 2012, cuando la responsabilidad recayó en otra entidad debido a la premiación a la Unión Europea.

Ante la ausencia del Consejo de la Paz, la Norwegian Venezuelan Justice Alliance, ONG noruega dedicada a la promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, anunció que asumirá la organización de la procesión de este año, asegurando que la ceremonia se mantendrá a pesar de la controversia.

El Comité Nobel noruego, que selecciona al galardonado y está compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento de Noruega cada seis años, respaldó ampliamente la elección de Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”. Sin embargo, algunos partidos de izquierda del país, como el Partido de Izquierda Socialista y Rojo, criticaron la decisión.

Hasta el momento, el Instituto Nobel no ha confirmado si Machado, quien se encuentra en clandestinidad en Venezuela por razones de seguridad, podrá viajar a Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre..