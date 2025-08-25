Congresista Carlos Giménez: "Testaferros del gobierno de Maduro están en la mira en EE.UU."

El congresista republicano Carlos Giménez ha lanzado una fuerte advertencia a los funcionarios del régimen venezolano y sus testaferros que residen en Estados Unidos. Según Giménez, las autoridades estadounidenses ya los están identificando.

El legislador señaló que quienes colaboren con el gobierno de Nicolás Maduro podrían perder su estatus migratorio. Incluso, los individuos que se hayan naturalizado podrían enfrentar graves consecuencias.

Esta alerta se produce en un contexto de creciente presión de Washington, tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista y el reciente despliegue de buques de guerra de la Armada estadounidense en el Mar Caribe.

Los magnates del chavismo que más suenan

Hay cuatro millonarios venezolanos a los que el Gobierno de los Estados Unidos ya tendría listos para un nuevo proceso judicial como parte de su operación contra el Gobierno de Maduro, calificado ahora como una organización del narcotráfico.

Serían los mismos sospechosos habituales ya investigados anteriormente, no solo en Estados Unidos, sino también en España.

Versión Final ha hecho una prospección basada en datos aportados por la propia Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, quien ha enumerado, de momento de forma general, los orígenes de los 700 millones de dólares incautados en suelo norteamericano y que formarían parte de una red de propiedades vinculadas al Presidente Nicolás Maduro a través de estos personajes.

Se trata de Raúl Gorrín, empresario y presidente de Globovisión, Alejandro Andrade, ex tesorero de la Nación en la era de Hugo Chávez, Samark López, señalado de ser uno de los testaferros del ex ministro Tareck El Aissami, y Rafael Sarría, empresario investigado por corrupción en España.

Informaciones extraoficiales aportadas a este Diario por un fuente vinculada a la investigación desarrollada desde Estado Unidos, advierte que próximamente saldría a la luz un documento donde se señalará a cada uno de estos personajes calificándolos como “testaferros” del propio Nicolás Maduro.

