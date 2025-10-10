Comité del Premio Nobel sobre MCM: “Es ejemplo del coraje civil en América Latina”

En redes sociales el Premio Nobel compartió el video de la llamada entre el secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, y la opositora María Corina Machado, justo en el momento en el que el funcionario le informó que había ganado el reconocimiento.

“La llamo para informarle que en unos minutos se va a anunciar aquí en el Instituto Nobel que usted va a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025″, le dijo Harpviken.

A lo que María Corina respondió en inglés: “Oh por Dios, oh por Dios.... no tengo palabras”. “Muchas gracias, pero espero que entienda que esto es un movimiento, es un logro de una sociedad entera. Yo soy solo una persona. Yo ciertamente no me lo merezco”, continuó Machado.

“Yo creo que tanto el movimiento como usted se lo merecen”, le respondió el responsable de la institución noruega.

María Corina expresó sentirse “muy honrada y agradecida en nombre de la sociedad venezolana”. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, señaló.

Hacia el final, cuando Harpviken le pidió que no le contara a nadie hasta que se conociera públicamente la noticia cinco minutos más tarde, Machado dijo: “Creo que me llevará mucho más creer lo que acabo de escuchar”.

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el presidente del Comité.

Aseguró que la opositora se impuso como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”, y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.

Poco después del anuncio, Edmundo González Urrutia, compartió un video en el que mostraba que Machado seguía “en shock”. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, le dijo la líder de Vente Venezuela a González.