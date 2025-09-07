El diario plural del Zulia


Comisión Electoral de Guyana rechaza pedido de la oposición para revisión de resultados presidenciales

El presidente electo, Irfaan Ali, quien logró renovar su mandato, negó la petición de Aubrey Norton, principal candidato opositor, y afirmó estar "preparado para jurar su cargo". La comisión también subrayó que la única vía para impugnar los resultados es presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Guyana. Ali calificó la petición de Norton como "absolutamente ridícula"
Redacción Versión Final
AFP

La Comisión Electoral de Guyana (Gecom) rechazó la solicitud de la oposición para auditar los resultados de las elecciones celebradas el pasado lunes, recordando que este tipo de medidas solo pueden tramitarse ante los tribunales.

El presidente electo, Irfaan Ali, quien logró renovar su mandato, negó la petición de Aubrey Norton, principal candidato opositor, y afirmó estar "preparado para jurar su cargo y asumir otro mandato de cinco años".

La comisión también subrayó que la única vía para impugnar los resultados es presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Guyana, en un contexto marcado por crecientes tensiones con Venezuela por la disputa territorial en la región del Esequibo.

Norton, candidato de la coalición Alianza para una Nueva Unidad (Apnu), que obtuvo la tercera posición según los resultados oficiales, acusó en una carta enviada a Gecom el pasado sábado de "flagrantes violaciones" a la Constitución durante el proceso electoral, según informó Guyana Chronicle.

Por su parte, Ali calificó la petición de Norton como "absolutamente ridícula", defendió la credibilidad de la democracia guyanesa y acusó a la oposición de intentar la "anulación" del proceso electoral.

De acuerdo con los resultados publicados, el Partido del Pueblo Progresista (PPP) controlará la Asamblea Nacional con 41 de los 65 escaños, seis más que en la legislatura anterior, mientras que la oposición contará con 29.

Según la ley guyanesa, el partido ganador de las elecciones presidenciales determina automáticamente al nuevo mandatario.

