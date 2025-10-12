Comienza ingreso masivo de ayuda humanitaria a Gaza tras el inicio del alto el fuego

La entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza se intensificó este domingo desde Egipto, en el marco del acuerdo de cese al fuego pactado entre Israel y Hamás, vigente desde el pasado viernes.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios egipcios, centenares de camiones cruzaron hacia el enclave palestino transportando alimentos, medicinas y combustible, mientras largas filas de vehículos permanecen en la zona fronteriza de Rafah, a la espera de acceder por los pasos de Kerem Shalom y Al Awja, bajo control israelí.

Fuentes egipcias informaron que se prevé la entrada de hasta 400 camiones a lo largo del día, lo que representa la mayor operación humanitaria desde el inicio del conflicto. Las autoridades destacaron que la ruta de Rafah muestra una cola de hasta cinco kilómetros de vehículos listos para transportar suministros hacia Gaza.

Además de alimentos y material médico, varios camiones cisterna con combustible se preparaban para ingresar al territorio, con el objetivo de aliviar la crítica situación energética de hospitales y centros de refugio.

El acuerdo, negociado en El Cairo con mediación de Egipto y apoyo de Estados Unidos, contempla la entrada diaria de hasta 600 camiones de ayuda, coordinados por la ONU, organizaciones internacionales y países donantes.

La implementación coincide con el retiro progresivo de las tropas israelíes de zonas urbanas de la Franja, paso inicial dentro del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca estabilizar la situación y abrir la vía hacia una administración civil de transición.