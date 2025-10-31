Comandantes rusos ordenan ejecuciones y torturas contra sus propios soldados en Ucrania, denuncia investigación

Una nueva investigación del medio independiente Verstka, citada por The Guardian, reveló que altos mandos del ejército ruso ordenan ejecuciones y torturas contra sus propios soldados en el frente ucraniano. Los testimonios de militares, familiares y testigos describen un patrón de violencia interna que busca imponer obediencia a través del terror.

Según el informe, 101 oficiales de alto rango han sido identificados como responsables de asesinatos, castigos físicos extremos y desapariciones forzadas de soldados que se negaron a combatir o intentaron desertar. Las muertes, frecuentemente registradas como “caídas en combate”, ocultan una realidad más cruda: ejecuciones sumarias y abusos sistemáticos dentro de las filas rusas.

De acuerdo con Infobae, entre los métodos descritos figuran disparos a quemarropa contra desertores, ataques con drones sobre soldados heridos y el envío deliberado a misiones suicidas. Algunos sobrevivientes relataron haber sido confinados en sótanos, jaulas o fosas donde eran golpeados y privados de comida durante días.

En uno de los casos más atroces documentados, dos hombres fueron obligados a luchar hasta la muerte frente a sus superiores, en un episodio grabado y difundido por canales ucranianos.

Verstka sostiene que al menos 150 muertes pueden atribuirse directamente a estas prácticas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Los cuerpos suelen desaparecer en ríos o fosas improvisadas, mientras los registros oficiales son manipulados para encubrir los crímenes.

La investigación advierte además que muchos oficiales implicados tienen antecedentes penitenciarios o provienen de las llamadas “formaciones penales”, compuestas por exconvictos reclutados desde 2022.

Pese a la abundancia de pruebas, solo cinco condenas han sido dictadas hasta ahora, debido a una política no oficial de evitar investigaciones mientras los implicados continúen activos en combate.

Este nuevo informe refuerza la imagen de un ejército ruso marcado por la impunidad y el miedo, donde los abusos internos se han convertido en una herramienta de control. A más de tres años del inicio de la guerra, el frente ucraniano no solo enfrenta la violencia del enemigo, sino también la de sus propios comandantes.