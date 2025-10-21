Colombia reitera que concederá asilo a María Corina Machado si ella lo solicita

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó la disposición del país para conceder asilo a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en caso de que lo solicitara.

El presidente Petro ha sido muy claro en la visión que tenemos de la movilidad humana y del refugio. El asilo es de cumplimiento total, apegado a las convenciones que le dieron lugar. Es uno de los estándares del derecho internacional humanitario”, aseguró la ministra en entrevista con El País.

Villavicencio también reiteró que Colombia sigue sin reconocer los resultados de las elecciones venezolanas del año pasado, al considerar que el proceso no respetó los procedimientos democráticos. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener relaciones estatales por el bienestar de las poblaciones en la frontera.

Hay familias binacionales y mixtas; con tres millones de colombianos allí y casi tres millones de venezolanos aquí. Por el bienestar de esas personas se mantienen ciertas relaciones como Estado, pero en la parte política abogamos por que ellos sean capaces de encontrar una salida democrática a su situación”.

En cuanto a la cooperación con Venezuela, la canciller explicó que Colombia mantiene intercambio de inteligencia y presencia militar en zonas binacionales para combatir grupos criminales y bandas internacionales.

Tenemos un pie de fuerza de más de 15.000 hombres en el Catatumbo, a raíz de la situación de desplazamiento que provocó el ELN. La idea de esa colaboración es mantener unas fronteras seguras para perseguir el crimen, y resultados ha habido. Hemos incautado miles de toneladas [de droga] gracias a la acción conjunta”, destacó.

Villavicencio recalcó que la cooperación militar incluye acciones conjuntas con Estados Unidos o Venezuela en aguas internacionales, siempre con el objetivo de garantizar seguridad en la región fronteriza.