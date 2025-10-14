Colombia descarta incluir al Tren de Aragua en política de "paz total" de Petro

El ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó este martes que no permitirá que organizaciones criminales "se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes", en respuesta a la solicitud de cabecillas del Tren de Aragua de ser incluidos en la política de "paz total" del presidente Gustavo Petro.

Montealegre se pronunció a través de un video divulgado en redes sociales, donde subrayó: "No vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".

Recientemente, los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los jefes del Tren de Aragua en Colombia, solicitaron al gobierno que su cliente sea incluido en la iniciativa de "paz total", política que busca negociar con grupos y bandas criminales. La petición fue dirigida a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, y plantea iniciar diálogos exploratorios con Álvarez Núñez, representante de la organización transnacional, recogió El Nacional.

Entre las propuestas, los abogados sugieren suspender temporalmente las decisiones de extradición mientras se realizan los acercamientos exploratorios, así como designar a Álvarez Núñez como gestor de paz.

El ministro Montealegre insistió en que el Estado ha tomado "medidas de diligencia muy serias" para evitar que miembros de organizaciones delictivas evadan la justicia bajo el pretexto de participar en procesos de paz. Recordó que durante el gobierno de Petro se han expedido más de 450 resoluciones de extradición por narcotráfico, de las cuales solo cuatro personas han recibido suspensión temporal por participar como gestores de paz.

El Tren de Aragua, una banda originaria de las cárceles venezolanas, opera en varios países de Latinoamérica, incluidos Colombia, Perú, Bolivia y Chile, y es señalada por delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

