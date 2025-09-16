Cofundador de Nike hace millonaria donación para impulsar la investigación contra el cáncer

El cofundador de Nike, Phil Knight, y su esposa, Penny Knight, hicieron un histórico donativo de 2 mil millones de dólares a la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Ohsu), destinado al Instituto de Cáncer Knight.

Este monumental aportese ha convertido en la donación individual más grande jamás entregada a una universidad estadounidense, marcando un hito significativo en la filantropía y el apoyo a la investigación y el tratamiento del cáncer en el mundo. La contribución tiene como objetivo acelerar avances innovadores, posicionando a Ohsu como líder global en la lucha contra esta enfermedad.

La donación, anunciada el 13 de agosto de 2025, fue publicitada a través de comunicados oficiales de Ohsu y ampliamente cubierta por los medios nacionales e internacionales. Los 2 mil millones de dólares están destinados a una transformación integral de la investigación, el diagnóstico, el tratamiento y la atención al paciente en el Instituto de Cáncer Knight. Los Knights han expresado su deseo de que los fondos se utilicen para impulsar descubrimientos innovadores en todo el espectro del cáncer.

Más allá de la investigación, el generoso aporte financiero también se centrará en el desarrollo de terapias de vanguardia y en la expansión de los ensayos clínicos para una población más amplia de pacientes. Un elemento clave de esta inversión es el énfasis en los servicios de apoyo integral, buscando mejorar la calidad de vida de aquellos que atraviesan el tratamiento oncológico. La donación permitirá la construcción de instalaciones de última generación y el fomento de colaboraciones multidisciplinarias.

La donación también financiará iniciativas comunitarias y educativas diseñadas para eliminar las disparidades en la atención del cáncer, ofreciendo así una nueva esperanza a pacientes y familias en todo el mundo.