CNN: Opinión clasificada del Departamento de Justicia autoriza ataques contra lista secreta de cárteles

El Gobierno de Trump produjo una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según varias personas familiarizadas con el caso.

La opinión, citada por CNN, fue elaborada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) y no se había reportado anteriormente. Sostiene que el Presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses.

La lista de cárteles va más allá de aquellos que la administración ha designado públicamente como organizaciones terroristas, dijeron las personas familiarizadas con la opinión.

La opinión es significativa, dijeron expertos legales, porque, parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos, dando al presidente el poder de designar a los narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal. Históricamente, los involucrados en el tráfico de drogas eran considerados criminales con derechos al debido proceso, con la Guardia Costera interceptando embarcaciones de tráfico de drogas y arrestando a los contrabandistas.

“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas hacia EE.UU., la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo un exabogado del Pentágono, citado por la cadena.

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta Truth Social del presidente Donald Trump el 15 de septiembre de 2025 muestra una embarcación sobre la que Trump dijo haber ordenado un ataque militar. El presidente afirmó que el bote transportaba narcóticos desde Venezuela.

El memorando del Departamento de Defensa a los legisladores la semana pasada, que describía la base legal para una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe (el cual argumentaba que EE. UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles, y decía que el presidente ha determinado que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”) se apoyó fuertemente en la opinión de la OLC, dijeron fuentes.

Los legisladores han solicitado repetidamente al Departamento de Justicia y al de Defensa una copia de la opinión legal, incluso tan recientemente como la semana pasada, pero hasta ahora las agencias no la han proporcionado al Congreso, dijeron las fuentes.

Hasta la fecha, las fuerzas armadas de EE.UU. han realizado al menos cinco ataques contra embarcaciones que operan en el Caribe, matando a personas que el Gobierno de Trump afirma están “afiliadas” con cárteles de drogas que han sido designados como organizaciones terroristas en los últimos meses.

En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa, han expresado su preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Los abogados del Pentágono, incluso si tienen preocupaciones, no pueden anular la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del poder ejecutivo. Muchos abogados del Departamento de Defensa también son reacios a disentir abiertamente, dijeron a CNN tres abogados militares en funciones.

“La manera de proceder es simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar de acuerdo con las nuevas políticas de Hegseth”, dijo uno. “Ningún abogado militar está tratando de causar problemas o llamar la atención”.

La opinión del Departamento de Justicia constituye una parte clave de la campaña intensificada de la administración contra los cárteles de drogas latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las autoridades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región, dijeron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto.