Cinco muertos deja voraz incendio durante noche de Halloween en Nueva Jersey

Cinco miembros de una familia, entre ellos tres menores, murieron la noche del viernes 31 de octubre cuando un incendio destruyó su vivienda en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey.

Según informaron las autoridades locales, las víctimas eran dos adultos y tres niños de 14, 12 y 7 años, hallados en el segundo piso del inmueble ubicado en el 15 de Emerson Avenue, reseña Infobae.

El jefe del Departamento de Bomberos de Paterson, Alejandro Alicea, explicó que las ráfagas de viento complicaron las tareas de extinción y favorecieron la rápida propagación del fuego hacia los niveles superiores.

El siniestro comenzó alrededor de las 21:56, hora local, y en pocos minutos el humo y las llamas se extendieron por toda la estructura de madera.

La Fiscalía del condado de Passaic confirmó las identidades de las víctimas, aunque decidió no divulgar sus nombres hasta notificar a todos los familiares. En la vivienda convivían tres familias; una de ellas logró escapar, mientras que otras siete personas resultaron desplazadas y fueron asistidas por la Cruz Roja con alojamiento y ayuda de emergencia.

El alcalde de Paterson, Andre Sayegh, lamentó el hecho y expresó que se trata de una de las tragedias más dolorosas que ha enfrentado la comunidad. “La ciudad llora la pérdida de esta familia. Es un golpe muy duro para todos nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Vecinos que presenciaron el incendio señalaron que el fuego se propagó con gran rapidez, lo que hizo imposible rescatar a las personas atrapadas en el segundo piso.

Una testigo relató que las escaleras interiores y exteriores quedaron envueltas en llamas en cuestión de segundos.

Además de la vivienda siniestrada, una casa vecina sufrió daños por el calor del fuego. Dos bomberos debieron ser trasladados a un hospital para ser evaluados, aunque se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades continúan investigando el origen del incendio. Algunos testigos mencionaron que las llamas podrían haber comenzado en una escalera exterior donde se almacenaba leña. El distrito escolar local anunció que pondrá a disposición consejeros para acompañar a los estudiantes afectados por la tragedia.