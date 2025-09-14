Catar asegura que continuará esfuerzos de paz pese a ataques israelíes en Doha

Los ataques de Israel contra Doha no impedirán que Catar continúe los esfuerzos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, declaró el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Las acciones de Israel no nos impedirán continuar nuestros esfuerzos conjuntos con Egipto y EE. UU. para poner fin a la guerra", declaró Al Thani en la apertura de la reunión de los cancilleres de países árabes y musulmanes en relación con el ataque de Israel en Catar.

El primer ministro catarí señaló que la impunidad por parte de la comunidad internacional incita a Israel a cometer nuevos ataques que "no pueden caracterizarse de otra manera que como terrorismo de Estado".

Es hora de que la comunidad internacional deje de aplicar dobles raseros respecto al comportamiento de Israel", añadió Al Thani.

Este domingo, los ministros de Exteriores de los países árabes y musulmanes se reunieron en Doha para elaborar un documento que deberán aprobar los jefes de estos países en la cumbre en Doha el lunes en respuesta al ataque de Israel.

El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra la delegación del movimiento palestino Hamás en Doha, que se encontraba en la ciudad para negociar la paz en la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó al día siguiente que su país estaba detrás del ataque y comparó las operaciones especiales de su ejército en Oriente Medio con la forma en que EE. UU. persiguió a los líderes de Al Qaeda (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tras el ataque de las FDI, Hamás afirmó en un comunicado que la incursión israelí había fracasado, a pesar de que se cobró la vida de seis personas.

El ataque fue condenado de forma unánime por todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.