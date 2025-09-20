Casa Blanca confirma 17 muertos tras ataques a "narcolanchas venezolanas" en el Caribe

La Casa Blanca confirmó este sábado que al menos 17 personas murieron durante tres ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela, en operaciones militares realizadas en el mar Caribe.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que las lanchas, calificadas como “narcolanchas”, transportaban drogas hacia territorio estadounidense y fueron interceptadas en una acción coordinada de seguridad.

En estos tres primeros ataques exitosos, neutralizamos a 17 narcoterroristas”, señaló.

La funcionaria subrayó que estas operaciones buscan “proteger las fronteras marítimas de Estados Unidos” y afirmó que representan un paso clave en la estrategia de la administración Trump contra el narcotráfico.

Leavitt también sostuvo que el tráfico de drogas en la frontera sur con México se ha reducido en los últimos meses, lo que atribuyó a un endurecimiento en la política antidrogas de Washington.