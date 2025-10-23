Carlos III hace historia al rezar junto al papa León XIV en la Capilla Sixtina

El rey Carlos III protagonizó este jueves un hecho sin precedentes en la historia moderna de las relaciones entre el Reino Unido y el Vaticano: rezó públicamente junto al papa León XIV en una ceremonia celebrada en la Capilla Sixtina, un gesto que simboliza un acercamiento espiritual entre las Iglesias católica y anglicana después de casi cinco siglos de separación.

El encuentro, que combinó elementos litúrgicos de ambas tradiciones, marcó la primera ocasión desde el cisma anglicano de 1534, cuando Enrique VIII rompió con Roma para fundar la Iglesia de Inglaterra, en que un monarca británico participa activamente en un acto religioso con un pontífice.

Durante la celebración, presidida conjuntamente por el papa y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, los coros de la Capilla Sixtina y de la Capilla de San Jorge de Windsor unieron sus voces en una oración centrada en la protección del medioambiente, un tema en el que ambas Iglesias coinciden plenamente.

Antes del oficio, Carlos III y la reina Camila fueron recibidos en audiencia privada por León XIV, quien asumió el liderazgo de la Iglesia católica tras el fallecimiento del papa Francisco en mayo. Según el Vaticano, el intercambio fue cordial y estuvo acompañado de un simbólico intercambio de obsequios.

El gesto cobra especial relevancia no solo por su carga espiritual, sino también por su contexto histórico. Desde el siglo XVI, los monarcas británicos están obligados por ley a profesar el protestantismo, y las relaciones diplomáticas entre Londres y la Santa Sede permanecieron rotas por casi 400 años, hasta restablecerse en 1914 y formalizarse con una embajada en 1982.

La madre del actual monarca, Isabel II, ya había abierto el camino en 1961 al visitar oficialmente el Vaticano, pero el acto de oración conjunta protagonizado por su hijo representa un nuevo nivel de acercamiento entre ambas confesiones.

La Iglesia anglicana, actualmente encabezada por el arzobispo de Canterbury, se distingue de la católica por permitir el matrimonio de sus sacerdotes y la ordenación de mujeres. De hecho, en 2026 asumirá como su máxima autoridad Sarah Mullally, la primera mujer en ocupar ese cargo.

Expertos en historia religiosa, como el profesor William Gibson de la Universidad Oxford Brookes, calificaron la ceremonia como “un acontecimiento histórico” que refleja una nueva etapa de diálogo y reconciliación entre las dos mayores tradiciones cristianas de Occidente.