Capturados 17 presuntos miembros del Tren de Aragua en el Sur de Chile

El Ministerio Público de Chile informó la desarticulación de una organización criminal de carácter transnacional vinculada al Tren de Aragua, que mantenía operaciones en distintos sectores de la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, sur del país.

La investigación, denominada “Operación Ruta del Sur” y realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), culminó con la detención de 17 personas, entre ellas cuatro extranjeros, quienes serán formalizados por asociación ilícita destinada al tráfico de drogas y delitos vinculados al porte y control de armas.

Según el subprefecto Richard Urrea, jefe de la Prefectura Provincial Osorno de la PDI, la banda, identificada como la facción “Hermanos Cartier”, se estaba disputando territorios con traficantes locales, especialmente en campamentos y zonas periféricas.

Se pudo establecer que en la ciudad de Osorno operaba una organización criminal transnacional, facción del Tren de Aragua y Hermanos Cartier”, explicó Urrea, señalando que se ejecutaron 23 entradas y registros domiciliarios y 15 órdenes de detención.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, detalló que durante los operativos se detuvo a 17 personas: 10 en cumplimiento de órdenes judiciales y siete en situación de flagrancia.

El Tribunal de Osorno decretó prisión preventiva para los 17 sospechosos, quienes permanecerán recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Alto Bonito, en Puerto Montt.