Cabecilla del Tren de Aragua vinculado con el crimen de Ronald Ojeda podrá ser extraditado a Chile

La Sala de Casación Penal de Colombia dio luz verde a la extradición de dos peligrosos narcotraficantes: alias Araña, conocido como narco VIP, y Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, uno de los líderes de la temida organización criminal Tren de Aragua.

El caso de Carrillo Ortiz se encuentra ligado a la justicia chilena, que solicitó su extradición tras ordenar su captura por el homicidio de un teniente en Santiago. El criminal, de nacionalidad colombo-venezolana, había sido detenido el 5 de febrero de este año en el corregimiento de Las Mercedes, en Chiscas (Boyacá), por un equipo especial de la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con Interpol, recoge Semana.

La Corte Suprema concluyó que “la petición de extradición es conforme a derecho”, destacando que los delitos atribuidos a Carrillo, asociación ilícita y secuestro con homicidio, no han prescrito en Colombia, ya que ocurrieron recientemente y las investigaciones comenzaron en 2025. Además, se verificó que los crímenes no tienen carácter político ni conexo con delitos de esa índole, y que el acusado no ha sido juzgado por los mismos hechos en territorio colombiano.

Con esta decisión, Colombia respalda los procesos judiciales internacionales y refuerza la cooperación con Chile en la lucha contra organizaciones criminales trasnacionales, al tiempo que envía un mensaje sobre el seguimiento legal de los cabecillas de bandas como el Tren de Aragua.