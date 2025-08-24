Buque anfibio USS San Antonio zarpó este domingo desde EE. UU. a costas caribeñas

El buque anfibio USS San Antonio (LDP-17) habría zarpado desde el puerto de Norkolk, Virginia, Estados Unidos, hacia aguas cercanas a Venezuela, así citan medios de comunicación este domingo.

Tras haber desplegado destructores en las aguas del sur del mar Caribe, (rodeando al país), la administración Trump dio a conocer el pasado jueves que se unían a estos equipos de combate un nuevo escuadrón anfibio.

A inicios de semana, dos funcionarios familiarizados con el despliegue, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a la agencia Reuters que tres buques de guerra (el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale) podrían estar posicionados frente a la costa de Venezuela tan pronto como el domingo.

No obstante, se conoció que este 24 de agosto fue su fecha de salida de EE. UU.

En conjunto, los barcos transportan a cuatro mil 500 efectivos, incluyendo dos mil 200 miembros de una unidad expedicionaria de los Marines. El Pentágono no ha divulgado públicamente la misión, pero fuentes dijeron a la agencia de noticias que el movimiento está alineado con los objetivos más amplios del gobierno de Trump de abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones designadas como “narcoterroristas” en la región.

Hablando sobre el posible uso de personal militar estadounidense dentro de Venezuela, la Casa Blanca señaló que el despliegue subraya la promesa de Trump de utilizar todos los instrumentos del poder estadounidense —desde sanciones hasta fuerza militar— para impedir que narcóticos lleguen al territorio de Estados Unidos.