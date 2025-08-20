Brasil reitera que no reconoce a Maduro y expresa preocupación por despliegue militar de EE. UU.

Celso Amorim, asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, expresó este miércoles su "preocupación" por el desplazamiento de tres buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

Durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Amorim comentó: "No puedo ocultar mi preocupación por esa movilización". No obstante, subrayó que no haría "ningún juicio político" sobre la decisión de EE.UU. de posicionar esos buques.

El exministro detalló que su inquietud se centra en "el riesgo" que esta acción militar podría implicar. En su opinión, el crimen organizado debe ser enfrentado con cooperación internacional, no a través de intervenciones unilaterales.

Amorim enfatizó que el principio de no intervención es "fundamental" en la política exterior brasileña y ha sido un pilar histórico de su diplomacia. A pesar de no haber reconocido los resultados de las controversiales elecciones venezolanas de 2024, que le dieron un nuevo mandato a Nicolás Maduro, recordó que Brasil mantiene con Venezuela una "relación de Estado", publica Monitoreamos.

Recordó también que existen cerca de 20.000 brasileños viviendo en Venezuela, y que Brasil ha recibido cerca de medio millón de refugiados venezolanos en los últimos años. "Es un país vecino, y a los vecinos no se los elige", concluyó, destacando que Brasil "reconoce Estados, no Gobiernos".