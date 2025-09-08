Bombardeos rusos en Kiev dejan 2 muertos y 17 heridos y Trump convoca a los líderes europeos

Este domingo, al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros 17 han resultado heridos a causa de un ataque ruso que impactó en la capital de Ucrania, Kiev, generando incendios en la sede del Gobierno, según reportes locales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá a «algunos» líderes europeos a inicios de esta semana en un intento de abordar la crisis en Ucrania. Trump expresó su descontento con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el reciente ataque a Kiev, y se mostró firme en su intención de resolver la situación entre ambos países.

El mandatario estadounidense, tras llegar a Washington, declaró ante la prensa: «Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo». En su intervención, Trump remarcó que espera reunirse con Putin «muy pronto, en los próximos días», manifestando su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el presidente no ocultó su preocupación respecto a los recientes incidentes en Kiev. Al referirse a los bombardeos, afirmó: «No estoy contento con lo que está sucediendo. No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra». Trump destacó que ha sido rigurosamente crítico con el Kremlin, afirmando: «Nadie ha sido más duro con el presidente Putin. No estoy contento con Putin». Aunque no detalló los planes específicos para lograr la paz, mencionó que, según informes, Ucrania está perdiendo entre cinco y siete mil soldados por semana sin justificación.

Estos comentarios se produjeron mientras Trump regresaba de Nueva York, donde asistió al Abierto de Estados Unidos. A la par, el presidente estadounidense indicó que está considerando la posibilidad de imponer una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin como respuesta a las acciones en Ucrania.