Bolsonaro pasará la noche hospitalizado en Brasilia tras crisis de presión, vómitos e hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanecerá hospitalizado la noche del martes en Brasilia después de haber sido ingresado de urgencia con una crisis de presión baja, vómitos e hipo.

El cardiólogo Leandro Echenique confirmó la información de que Bolsonaro permanecerá en el hospital DF-Star de Brasilia esta noche a la cadena CNN Brasil, y que se desplazará desde São Paulo hasta la capital para verificar su estado de salud.

Los abogados del expresidente divulgaron un comunicado afirmando que presentó un episodio de "malestar, presíncope y vómitos con caída de presión arterial, siendo necesario ir a las urgencias del hospital DF-Star".

Bolsonaro cumple arresto domiciliario en su casa de Brasilia desde principios de agosto por haber incumplido medidas cautelares al intentar obstruir el proceso por intento de golpe de Estado.

Por esa intentona golpista el líder ultraderechista fue condenado la semana pasada a 27 años y tres meses de cárcel, y se espera que empiece cumplir la pena en los próximos meses.