Bolivia elige a Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente tras la segunda vuelta electoral

El opositor centrista Rodrigo Paz Pereira, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue proclamado virtual ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga en la segunda vuelta celebrada este domingo.

De acuerdo con el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, con el 97% de las actas procesadas, Paz Pereira alcanzó el 54.53% de los votos, mientras que Quiroga obtuvo el resto en una jornada considerada clave para el futuro político del país.

Ambos candidatos habían pasado al balotaje tras las elecciones generales del 17 de agosto, en las que ninguno logró la mayoría necesaria para consagrarse en primera vuelta.

Además de elegir presidente, los bolivianos renovaron la composición del Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

Con esta victoria, Bolivia abre una nueva etapa política bajo el liderazgo de Paz Pereira, quien ha prometido reformas institucionales, estabilidad económica y diálogo nacional como ejes de su mandato.