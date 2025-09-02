Bogotá a punto de un paro de transporte: Los líderes se reúnen para exigir la renuncia de una política clave

El cabildante de Bogotá, Julián Forero, convocó a los principales líderes de gremios de transporte y conductores a una reunión en el Concejo de Bogotá, programada para el martes, 2 de septiembre de 2025, a las 6:00 p.m., con el fin de organizar una movilización masiva que solicitará formalmente la renuncia de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, según reporte de infobae.

Forero extendió la invitación a representantes de diferentes sectores, incluidos motociclistas, transporte escolar, transporte de carga, conductores de aplicaciones, taxistas, servicios de domicilio y vehículos particulares, además de asociaciones de movilidad eléctrica y clubes de automóviles. Hasta el momento, más de cien líderes de estos grupos han confirmado su asistencia.

Durante la convocatoria, Forero criticó la gestión de Díaz al frente de la Secretaría de Movilidad, apuntando a la “mala gestión y cero soluciones en un plan de gestión del tráfico efectivo”. El concejal destacó numerosas denuncias y quejas sobre la administración, así como el aumento de operativos considerados “arbitrarios” y los supuestos abusos de autoridad por parte de agentes de tránsito hacia conductores y motociclistas.

Entre sus reclamos, Forero mencionó la falta de seguridad en las zonas de parqueo pago, donde, según su denuncia, “se están robando los vehículos y nadie responde”. Además, aseguró que su equipo ha presentado diversas propuestas ante organismos de control, como la Contraloría, pero ha recibido escasa respuesta.

Forero advirtió sobre el inminente aumento de agentes de tránsito y la instalación de sesenta nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad, acusando que estas medidas son más bien estrategias de recaudación que soluciones efectivas para los problemas de congestión y seguridad vial en Bogotá.

El concejal recordó que el alcalde Carlos Fernando Galán había demandado previamente la renuncia “protocolaria” de alcaldes locales y directores de entidades, alegando falta de transparencia y eficiencia. Consideró que las mismas razones aplican a Díaz, argumentando que la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en reconsiderar su liderazgo debido a la grave crisis de movilidad que enfrenta Bogotá.

Forero enumeró las problemáticas diarias que viven ciudadanos y conductores, como las largas horas perdidas en trancones y la ausencia de respuestas a incidentes de seguridad. Además, criticó la falta de gestión frente a las contingencias del sistema de transporte TransMilenio.

El concejal insistió en que la administración de Galán y Díaz se centra en estrategias de recaudo, especialmente en multas y derechos de tránsito, resaltando la necesidad de que se rindan cuentas y se propongan soluciones concretas al caos vial de la ciudad.

La reunión de hoy se presenta como una oportunidad para que los sectores convocados unan sus reclamos y definan los pasos a seguir en la movilización. Forero instó a los líderes de todos los gremios a dejar de lado las diferencias y participar unidos en esta protesta.