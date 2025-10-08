Bloomberg: EE. UU. estaría por emitir licencia a Shell para proyecto de gas venezolano

La compañía británica Shell Plc (Shel) se prepara para reanudar los trabajos preliminares de explotación de un yacimiento de gas en aguas profundas de Venezuela para abastecer a la vecina Trinidad y Tobago, a medida que crece su confianza en que la administración del presidente Donald Trump emitirá una nueva licencia que exima al proyecto de las sanciones.

De acuerdo con Bloomberg, el proyecto para desarrollar el campo de gas Dragón, situado en aguas poco profundas entre los dos países, repondría la materia prima para el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, que carecen del hidrocarburo. Trinidad es un importante exportador de GNL, amoníaco y otros productos derivados del gas.

La inminente licencia para Shell pone de manifiesto el enfoque dual de la administración de Donald Trump hacia Venezuela.

Por un lado, buques de guerra estadounidenses desplegados frente a las costas de Venezuela y aviones militares estadounidenses que bombardearon barcos presuntamente dedicados al tráfico de drogas. Por otro, ejecutivos de compañías petroleras y funcionarios de Trinidad, quienes viajan entre Washington, Caracas y Puerto España para intentar que los aviones de gas vuelvan a ponerse en marcha.

Vale recordar que, la Casa Blanca revocó en abril las licencias de petróleo y gas en Venezuela para intentar aumentar la presión sobre este país, que la administración Trump considera un refugio para los cárteles de la droga.

Dragón es uno de los varios proyectos de gas en alto mar que Venezuela y Trinidad se estaban desarrollando antes de que la administración Trump cambiara de rumbo.

En julio, EE. UU. emitió una licencia restringida a Chevron para reanudar la producción y las exportaciones de petróleo pesado venezolano, y se espera que haga lo mismo con Shell y otras empresas vinculadas a proyectos de gas que se beneficiarían.

Las condiciones definitivas de la licencia de Shell aún se están negociando, según fuentes familiarizadas con el estado de las conversaciones. Shell quiere que la nueva autorización tenga una duración de hasta 10 años, en comparación con la licencia original de corto plazo, para facilitar la inversión a largo plazo.

El socio de Shell en el proyecto es la empresa estatal National Gas Co. de Trinidad.

Paralelamente a las negociaciones con Shell, BP está tratando de recuperar su propia licencia para explotar la parte venezolana del yacimiento de gas Manakin-Cocuina, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre los dos países.

Shell y BP son los principales accionistas del complejo de licuefacción Atlantic en Trinidad, donde la producción de gas lleva más de una década en declive. La escasez de gas ha mermado las exportaciones de GNL y productos petroquímicos de Trinidad, incluido el amoníaco que utilizan los agricultores estadounidenses.

En una reunión celebrada el 30 de septiembre pasado con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó el renovado apoyo de Estados Unidos a que Trinidad acceda a Dragón.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense puso como condición que se tomen “medidas para garantizar que no proporcionen beneficios significativos al gobierno de Maduro”, según un comunicado del Departamento de Estado.