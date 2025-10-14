El diario plural del Zulia


Belice expresa solidaridad con México tras inundaciones que causaron 64 muertos y 65 desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores beliceño transmitió sus condolencias a las familias afectadas. Las tormentas fueron provocadas por los huracanes Raymond y Priscilla y sistemas del Golfo. Autoridades mexicanas trabajan en la atención de miles de damnificados y la reconstrucción de infraestructura
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial | Alberto News

El Gobierno de Belice manifestó este lunes su solidaridad con México tras las fuertes lluvias que provocaron al menos 64 muertes y dejaron a 65 personas desaparecidas en el centro del país.

En un comunicado publicado en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores beliceño expresó sus condolencias “al Gobierno y al pueblo de México, así como a las familias de las víctimas de las recientes inundaciones devastadoras”.

El mensaje destacó el acompañamiento del pueblo de Belice a los estados mexicanos más afectados, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde las precipitaciones intensas ocasionaron daños severos en viviendas, comercios e infraestructura.

Según reportes oficiales, las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y el 9 de octubre fueron producto de la interacción de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico con sistemas atmosféricos provenientes del Golfo de México. En apenas cuatro días, algunas zonas acumularon más de 1.800 milímetros de agua, equivalentes a la mitad del promedio anual de lluvias.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno dispone de los recursos necesarios para atender la emergencia y brindar apoyo a las comunidades afectadas.

