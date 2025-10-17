Basilica de San Pedro exhibe los retratos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los retratos de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes serán proclamados santos por el papa León XIV este domingo 19 de octubre, ya han sido colocados en la fachada de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Se trata de un acto simbólico previo a la ceremonia de canonización que marcará un hito espiritual e histórico para Venezuela y para la Iglesia católica en América Latina.

Ambos beatos, ampliamente venerados en el país sudamericano por su entrega a los más necesitados, serán elevados a los altares durante una misa solemne que reunirá a fieles y delegaciones oficiales de distintas partes del mundo. La presencia venezolana se hará sentir tanto en Roma como en Caracas, donde se esperan celebraciones masivas.

Este viernes, como parte de las actividades preparatorias, se lleva a cabo en el Vaticano la jornada titulada "Testigos de la paz para un proceso de paz: el nuevo reto de los santos en Venezuela". El evento reúne a figuras clave del ámbito eclesiástico y social para reflexionar sobre el legado espiritual de Hernández y Rendiles, así como su posible influencia en el proceso de reconciliación nacional.

El cardenal Raúl Biord, arzobispo de Caracas, y Silvia Correale, postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, participan en este encuentro junto a representantes de organizaciones sociales y miembros de la comunidad venezolana en Roma. Durante la jornada se ha subrayado el papel de ambos santos como ejemplos de servicio, humildad y compromiso con la paz, valores que cobran especial relevancia en el contexto actual de Venezuela.

José Gregorio Hernández, médico de los pobres y figura profundamente arraigada en la devoción popular, y la madre Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús, son considerados modelos de fe activa y esperanza. Su canonización representa no solo un reconocimiento espiritual, sino también una fuente de inspiración para millones de creyentes.

Con la colocación de sus imágenes en San Pedro y el desarrollo de actividades previas a la ceremonia, la Iglesia católica destaca el valor universal de estos dos venezolanos cuya vida y obra trascendieron las fronteras. La expectativa crece de cara al domingo, cuando serán oficialmente inscritos en el canon de los santos.