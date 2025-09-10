Ayuso se reúne con Edmundo y aborda situación de presos políticos venezolanos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo un encuentro en su despacho con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y con una delegación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (Twitter), Ayuso subrayó la importancia de visibilizar el sufrimiento de los familiares de desaparecidos y encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

"Sus ‘delitos’ son haber acudido a manifestaciones, tener vínculos familiares o ser señalados por conspiración. No están solos y les apoyaremos hasta que Venezuela sea libre", afirmó la dirigente madrileña, agradeciendo la presencia de González en la reunión.