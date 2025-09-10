El diario plural del Zulia


Ayuso se reúne con Edmundo y aborda situación de presos políticos venezolanos

La mandataria regional expresó apoyo a familiares de detenidos y desaparecidos. Aseguró que los perseguidos en Venezuela “no están solos” frente a la "represión". Reiteró su compromiso con la causa democrática hasta que el país sea libre
Redacción Versión Final
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo un encuentro en su despacho con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y con una delegación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (Twitter), Ayuso subrayó la importancia de visibilizar el sufrimiento de los familiares de desaparecidos y encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

"Sus ‘delitos’ son haber acudido a manifestaciones, tener vínculos familiares o ser señalados por conspiración. No están solos y les apoyaremos hasta que Venezuela sea libre", afirmó la dirigente madrileña, agradeciendo la presencia de González en la reunión.

