Avistan al crucero lanzamisiles USS Lake Erie salir del muelle de Ponce, en Puerto Rico

El crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), Clase Ticonderoga, fue avistado este domingo saliendo del muelle de Ponce, al sur de Puerto Rico, donde Estados Unidos está reuniendo cada vez más unidades militares para luchar contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Un ciudadano puertorriqueño llamado Michael Bonet compartió varias fotografías en redes sociales del USS Lake Erie donde se ve pasar por el muelle.

En el pasado mes de agosto, poco después del anuncio de la Casa Blanca sobre el despliegue militar en el Caribe, el buque fue visto

Se trata de un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de EE. UU. con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10 mil toneladas y propulsión de turbina de gas.

El USS Lake Erie se encuentra equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de cinco pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Además, lleva dos helicópteros SH-60 Sea Hawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total, unos cuatro mil marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Su avistamiento ocurre horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un contundente comunicado en la red social X en el que reafirma la política de seguridad y antinarcóticos del presidente Donald Trump.

En el mensaje, la administración señaló que procederá a “degradar, desmantelar y eliminar” las organizaciones terroristas extranjeras que representen una amenaza directa a la seguridad nacional.

El pronunciamiento enfatizó un objetivo concreto: “Liberaremos el Hemisferio Occidental del control de los narcoterroristas”. Con esta declaración, Washington deja entrever una postura más agresiva frente al terrorismo y el narcotráfico en la región, anticipando un posible aumento de operaciones y políticas destinadas a grupos señalados como riesgos estratégicos.