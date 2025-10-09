Avión militar estadounidense aterriza en Trinidad y Tobago en medio de ofensiva antidrogas

La llegada este jueves de un avión de transporte estratégico C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a Trinidad y Tobago marca un nuevo paso en la expansión del despliegue militar estadounidense en el Caribe, una región que ha cobrado creciente relevancia geopolítica en los últimos meses.

La aeronave, con matrícula 09-9208 y procedente de la base aérea de Ceiba, en Puerto Rico, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Piarco con una carga no especificada. El movimiento ha sido interpretado por analistas como parte de una estrategia más amplia de Washington para reforzar su presencia en el hemisferio occidental, en un contexto de creciente preocupación por la influencia de redes criminales transnacionales y actores estatales rivales.

Este mismo C-17A había sido avistado recientemente en Al Udeid, Catar, uno de los principales centros logísticos de EE. UU. en Medio Oriente, lo que sugiere una dinámica de movilidad global de recursos militares hacia puntos clave de interés estratégico.

El C-17 Globemaster III es una plataforma de despliegue rápido altamente versátil, utilizada habitualmente para misiones que van desde el transporte de tropas y equipos hasta operaciones humanitarias y evacuaciones médicas. Su presencia en el Caribe, sin embargo, refuerza el mensaje de una postura más activa de Washington ante amenazas como el narcotráfico internacional, en especial grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, que han ampliado sus operaciones en la región.

Desde agosto, la administración Trump ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe, en lo que ha descrito como una ofensiva regional contra el crimen organizado. Pero este aumento de actividades también ha reavivado el debate sobre el alcance de la proyección militar de EE. UU. y su impacto en la soberanía de los países del Caribe.

Mientras tanto, el gobierno de Trinidad y Tobago no ha emitido declaraciones públicas sobre la operación, aunque fuentes diplomáticas indican que existe un alto nivel de coordinación con las autoridades estadounidenses.