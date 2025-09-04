Aumenta a 17 el número de fallecidos en accidente en Lisboa

Diecisiete personas han perdido la vida en el accidente ocurrido en el funicular de Gloria en Lisboa, según el último balance divulgado por Protección Civil este jueves. Esta cifra se incrementó tras el deceso de dos heridos que fueron trasladados al hospital.

El total de heridos se ha actualizado a 20, entre los cuales se encuentran dos españoles que, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya han recibido el alta médica. En señal de duelo por este trágico suceso, el Gobierno portugués ha declarado un día de luto nacional.

El accidente ocurrió minutos después de las 18:00 horas (hora local), y se debió a un cable suelto, según declaraciones preliminares. En respuesta, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del incidente. Además, el Ayuntamiento de Lisboa ha ordenado la paralización temporal de otros sistemas de funiculares para realizar inspecciones técnicas por precaución.

La empresa que gestiona el Elevador de Gloria, Carris, ha afirmado que se han seguido todos los protocolos de mantenimiento establecidos. El mantenimiento general, que se efectúa cada cuatro años, fue realizado por última vez en 2022, mientras que las reparaciones provisionales, que se realizan cada dos años, se llevaron a cabo el año pasado.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y garantizar la seguridad de futuros usuarios.