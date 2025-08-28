Ataques con drones rusos en Kiev dejan ocho muertos y 20 heridos

Rusia envió una nueva ola de misiles balísticos y drones kamikaze a varias regiones ucranianas. Su principal punto de ataque fue Kiev, donde se registraron explosiones, incendios y la muerte de al menos ocho personas.

“Trágicamente, ya se ha confirmado la muerte de al menos ocho personas. Una de ellas es un niño. Mis condolencias a todas sus familias y seres queridos”, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta de X, donde también reportó a 20 heridos.

Los bombardeos alcanzaron barrios residenciales, oficinas, escuelas y edificios civiles. También hubo ofensivas simultáneas en Zhytomyr, Odesa y Mykolaiv, lo que activó las alertas aéreas en casi todo el territorio ucraniano, reseñó Infobae.

Las sirenas comenzaron a sonar en la capital la noche de este miércoles, minutos antes de que impactara la primera andanada de misiles y drones. La administración militar de Kiev confirmó que las defensas antiaéreas respondieron de inmediato, aunque pasada la medianoche se lanzó una segunda oleada.

El jefe militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, describió la ofensiva como “un ataque masivo de la Federación Rusa” y acusó a Moscú de actuar como “un Estado terrorista”.

Un centenar de personas buscó refugio en las estaciones de metro. Algunos se protegían con sacos de dormir, mientras el resto monitoreaba en tiempo real los comunicados oficiales a través de redes sociales.

El alcalde Vitali Klitschko detalló que en el distrito Darnytskyi un misil provocó el colapso de un edificio de cinco pisos y desató un incendio en una estructura cercana. Cuatro de los heridos fueron trasladados a hospitales locales. Otras zonas, como Shevchenkivskyi y Solomyanskyi, también resultaron afectadas, con incendios en viviendas, oficinas y hasta en un jardín de infantes alcanzado por restos de proyectiles.

Las autoridades confirmaron que la defensa aérea logró interceptar varios drones y misiles. En Sviatoshynskyi, una aeronave no tripulada fue derribada sobre el patio de un edificio de nueve pisos, sin dejar víctimas.

Fuera de la capital, la empresa estatal Ukrzaliznytsia informó de un “ataque enemigo masivo” que provocó cortes de electricidad en la región de Vinnytsia y generó retrasos en varios servicios ferroviarios.