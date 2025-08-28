Ataque ruso masivo en Kiev deja 17 muertos, incluidos cuatro niños

Un "ataque masivo" del Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, dejó hasta ahora 17 muertos, entre ellos cuatro niños, según confirmó Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad. Además, decenas de personas resultaron heridas y se teme que la cifra de víctimas aumente, ya que algunas podrían encontrarse aún bajo los escombros de edificios residenciales afectados.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque en su cuenta de X: "Otro ataque masivo contra nuestras ciudades y comunidades. Asesinatos de nuevo", escribió, y pidió nuevas sanciones severas contra Rusia. "La muerte de niños debería provocar sin duda una emoción mayor que cualquier otra cosa", agregó, criticando la pasividad de quienes han pedido la paz.

La Unión Europea informó que el edificio de su delegación en Kiev también sufrió daños, aunque su personal se encuentra "a salvo".

El Kremlin, por su parte, respondió a las críticas señalando que no existe ningún alto el fuego aéreo acordado y que cualquier tregua debe discutirse "de manera discreta". "La operación militar especial continúa", afirmó el portavoz Dmitri Peskov, reiterando que Rusia mantiene su interés en las negociaciones de paz, mientras prosigue con la invasión iniciada en febrero de 2022.