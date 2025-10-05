Ataque ruso en Zaporiyia deja un muerto y seis heridos y Polonia se pone en alerta máxima

Un ataque combinado de Rusia ha resultado en la muerte de una persona e hirió a seis más en la región suroriental de Zaporiyia. Este incidente se produce mientras la zona de Lviv fue bombardeada con misiles y drones, según informaron autoridades locales hoy 5 de octubre de 2025.

Las fuerzas armadas de Polonia han movilizado aviones y elevado su estado de alerta en defensa terrestre para proteger su espacio aéreo, especialmente en áreas fronterizas de Ucrania donde se han registrado ataques recientes con misiles y drones.

Moscú ha llevado a cabo esta semana su mayor ofensiva contra la infraestructura energética y de gas de Ucrania. El sábado pasado, este ataque dejó aproximadamente 50,000 casas sin electricidad en la región norteña de Chernihiv, donde las temperaturas han descendido en los últimos días.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, comunicó que a raíz del ataque, Polonia envió aviones para garantizar su defensa aérea. Funcionarios ucranianos informaron sobre la caída de misiles y drones en la región de Lviv, que se encuentra cerca de la frontera con Polonia.

El comando operativo de Polonia expresó a través de una publicación en X que "aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo", y que los sistemas de defensa terrestre y de reconocimiento por radar están en estado de máxima alerta.

A las 03:00 GMT, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que el país se encontraba bajo amenaza de nuevos ataques aéreos rusos, tras varias horas de alertas y avisos de ataques con drones y misiles.

El alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, mencionó que los misiles se aproximaban a la ciudad en un momento en que los sistemas de defensa aérea estaban ocupados desviando un ataque con drones rusos. Testigos informaron a Reuters que los sonidos que se escuchaban parecían proceder de los sistemas de defensa en acción, sin que se reportaran daños inmediatos.

Los países del flanco oriental de la OTAN están en máxima alerta, especialmente después de que Polonia derribara drones rusos en su espacio aéreo el pasado mes de septiembre. Además, los avistamientos de drones y sucesivas incursiones aéreas han causado caos en la aviación europea, afectando, entre otras, a ciudades como Copenhague y Múnich.

El aeropuerto de Vilna, en Lituania, permaneció cerrado durante varias horas tras informes de globos que se dirigían hacia el aeropuerto. Sin embargo, no se registraron interrupciones en el tráfico aéreo para vuelos en Rzeszow y Lublin, aunque Eurocontrol informó sobre grandes retrasos en el espacio aéreo polaco debido a la situación en Ucrania.