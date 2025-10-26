Ataque con drones rusos dejó tres muertos y siete niños heridos en Ucrania

La madrugada en Kiev volvió a teñirse de fuego y humo. Más de un centenar de drones rusos sobrevolaron la capital ucraniana entre la noche del sábado y la mañana del domingo, dejando un saldo de tres muertos y al menos 29 heridos, entre ellos siete niños. Fue el segundo ataque consecutivo contra la ciudad, que una vez más se vio obligada a apagar incendios en medio del miedo y la oscuridad.

En el distrito Desnianskyi, dos edificios residenciales fueron alcanzados por los drones. Las llamas se extendieron con rapidez y los bomberos trabajaron durante horas para rescatar a los vecinos atrapados. Entre las víctimas se encontraban una joven de 19 años y su madre de 46, informó el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

“Era imposible respirar. Las ventanas quedaron negras por el humo”, contó Olha Yevhenivha, de 74 años, quien sobrevivió gracias a las mantas mojadas que colocó en puertas y balcones para evitar la asfixia.

El futbolista Ihor Motchanyi vivió otra historia de terror. Un dron impactó en su edificio justo un día después de su cumpleaños. “Mi padre no alcanzó a salir. Saltó desde el tercer piso a un árbol para salvarse”, relató.

La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que Rusia lanzó 101 drones Shahed durante la operación. Noventa fueron interceptados, pero cinco alcanzaron sus objetivos y causaron destrucción en distintas zonas de la capital.

El ataque se produjo apenas 24 horas después de que misiles rusos mataran a cuatro personas. El presidente Volodomir Zelensky volvió a exigir a sus aliados más sistemas de defensa antiaérea y denunció que Moscú mantiene su estrategia de castigar a la población civil.

Desde el Kremlin, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus fuerzas atacaron “infraestructura militar y energética” vinculada a los esfuerzos bélicos ucranianos, aunque evitó mencionar las víctimas civiles.

Mientras tanto, Vladimir Putin anunció la prueba exitosa de un misil de propulsión nuclear Burevestnik, con “alcance ilimitado”. La exhibición de fuerza llega en un momento en que el mandatario ruso rechaza los llamados internacionales a un alto el fuego y advierte a la OTAN contra una mayor intervención en el conflicto.

El vocero presidencial, Dmitry Peskov, confirmó además que la cumbre prevista con Donald Trump fue pospuesta, pero insistió en que las negociaciones “siguen en curso” pese a las sanciones estadounidenses contra empresas rusas.

Kiev, sin embargo, enfrenta otra noche en vela, con el cielo cubierto de drones y el eco constante de las sirenas que ya forman parte del paisaje sonoro de la guerra.