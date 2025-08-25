Ataque aéreo israelí impacta hospital en Gaza y deja 14 muertos

Un ataque aéreo israelí impactó hoy lunes en la cuarta planta del Hospital Nasser, ubicado en Khan Younis, sur de Gaza, causando la muerte de al menos 14 personas, según reportes del Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio indicó que las víctimas fallecieron tras un doble impacto de misiles: primero, uno impactó la planta y, poco después, un segundo misil golpeó el área mientras los equipos de rescate se encontraban realizando labores de búsqueda entre los escombros.

Entre los fallecidos se contabilizan cuatro periodistas: Hosam el Masri, fotógrafo de Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera; Mariam Abu Daqa, reportera de medios como Associated Press e Independent Arabia, y Moaz Abu Taha, periodista de NBC. Al Jazeera confirmó la muerte de Salama y destacó que otros cuatro de sus colegas habían fallecido en un bombardeo diferente hace dos semanas.

Según

Al Jazeera, las fuerzas israelíes utilizaron un dron suicida contra los pisos superiores del hospital. Durante la llegada de los equipos de emergencia y periodistas al lugar para ayudar a las víctimas, un segundo ataque tuvo lugar en la misma localización.

El Hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza, ha soportado múltiples incursiones y bombardeos en los últimos 22 meses de conflicto, con las autoridades informando sobre una grave escasez de suministros y personal médico.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no ofrecieron comentarios inmediatos acerca del ataque. Generalmente, los ataques a centros hospitalarios no son justificativos públicos en la ofensiva de Israel contra Hamas en Gaza. Este tipo de instalaciones han sido objeto de ataques o allanamientos, y las justificaciones suelen ser la supuesta presencia de militantes de Hamas, a menudo sin pruebas concluyentes.

Un ataque previo al Hospital Nasser en junio dejó un saldo de tres muertos y diez heridos, con el ejército israelí justificando la acción al alegar la existencia de un centro de mando del grupo armado en el hospital.